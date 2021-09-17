РИАМО (МЫТИЩИ) - 17 сен. 19 сентября в медицинских кабинетах школ, где располагаются избирательные участки, будут работать пункты вакцинации от Covid-19 Мытищинской городской клинической больницы, сообщается в Instagram-аккаунте МГКБ.

Принимать желающих поставить прививку от коронавирусной инфекции будут по 13 адресам с 9:00 до 16:00. Чтобы привиться, необходимо иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Пункты вакцинации в школьных медкабинетах будут располагаться по адресам: школа №3 (ул. Академика Каргина, д. 36, к. 2); гимназия №16 (ул. Белобородова, д. 5); школа №14 (ул. Шараповская, д. 6А, корпус 2); гимназия №1 (ул. Индустриальная, д.7, к.2); Лицей №2 (1-й Щелковский пр-д, д.9), школа №10 имени Астрахова (Новомытищинский пр-т, д.88, к.5); школа №5 (ул. 1-я Крестьянская, д.14); школа №6», корпус 2 (Новомытищинский пр-т, д.38); гимназия №17 (ул. Щербакова, д.1А); школа №25 (Новомытищинский пр-т, д.39, к.3); Марфинская школа (с. Марфино, ул. Зеленая, вл.8, стр.1).

Также пункты вакцинации будут располагаться в МКУ «ТУ «Пироговский» (д. Бородино, д.55) и в Московском кооперативном техникуме им. Альтшуля (ул. 3-я Крестьянская, д.17).

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