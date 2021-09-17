РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 сен. В городском округе Люберцы на 36 участковых избирательных комиссиях для подсчета голосов используют комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«На избирательных участках в Московской области установлено 1,1 тыс. комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). В городском округе Люберцы такие аппараты работают в 36 участковых избирательных комиссиях», - сказал председатель ТИК Борис Новиков.

Он напомнил, что в 8:00 в пятницу в городском округе Люберцы начал работу 171 избирательный участок. Принять участие в голосовании по выборам депутатов Государственной думы РФ и депутатов Московской областной думы смогут 254 283 избирателя округа.

Впервые в современной истории выборы проходят в течение трех дней: 17, 18 и 19 сентября. Для голосования на выборах депутатов Госдумы избиратель получит два бюллетеня: один для голосования по федеральному избирательному округу и второй для голосования по одномандатному избирательному округу. Аналогичная ситуация и по выборам в Мособлдуму.

КОИБы используются для того, чтобы исключить субъективные факторы при подсчете голосов, в том числе невнимательность, усталость членов участковых комиссий. Кроме того, применение КОИБ позволяет существенно сократить сроки установления итогов выборов на избирательном участке, автоматизировать многие сопутствующие этому процедуры.