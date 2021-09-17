РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 сен. Депутаты Люберец подают пример активной гражданской позиции, голосуя на выборах депутатов Госдумы РФ и Мособлдумы, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Одними из первых свое право выбора в пятницу реализовали депутаты городского совета: Дмитрий Крестинин, Наталия Скисова, Леонид Троицкий, Сергей Беляев, Татьяна Мельник, Александр Климанов, Павел Софьин и Мамед Азизов. Председатель Люберецкого совета депутатов Сергей Антонов проголосовал утром в школе №20.

В Люберцах в пятницу избирательные участки открыты с 8:00 до 20:00. Выборы в текущем году проводятся с 17 по 19 сентября. Уточнить адрес избирательного участка, к которому прикреплен гражданин, можно по номеру телефона ТИК городского округа Люберцы: 8(498)553-99-72.

По словам народных избранников округа, участие в выборах – личная ответственность каждого жителя.

«Наш с вами выбор – это будущее всей страны и нашего родного края. Каждый голос крайне важен. Представлять наши с вами общие интересы в Государственной и областной думах должны самые достойные кандидаты, а для этого в дни голосования каждый из нас должен проявить активную гражданскую позицию. Приходите и голосуйте, вместе мы – сила», – подчеркнул Крестинин.