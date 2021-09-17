РИАМО - 17 сен. Ветеран Великой Отечественной войны, участник Парада Победы 1945 года, почетный гражданин Одинцовского округа Константин Федотов принял участие в голосовании на выборах в Московскую областную и Государственную думы, сообщает пресс-служба администрации округа.

Федотов посетил избирательный участок, который работает в городском Доме культуры, пообщался с сотрудниками избирательной комиссии и волонтерами, а затем проголосовал. Ветеран отметил, что выразить свою позицию на выборах – гражданский долг.

«Мне уже много лет, идет 96-й год, я прошел большой жизненный путь и участвовал во многих голосованиях. Сегодня проходят выборы очень ответственные для каждого гражданина, очень значимые, потому что ситуация в мире сейчас очень сложная», – сказал Федотов.

Он рассказал, что пришел на свой участок для того, чтобы депутаты, которые будут избраны, ответственно отнеслись к своим обязанностям и выполнили все наказы жителей.

«Очень важно, чтобы мы сохранили нашу великую страну, нашу Россию», — подчеркнул ветеран.

Федотов — фронтовой разведчик, участник Парада Победы на Красной площади 24 июня 1945 года, награжден орденами: Красной Звезды (дважды), Славы II и III степеней, Отечественной войны I степени, «Знак Почета», «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени; медалью «За боевые заслуги», медалью «За офицерскую доблесть» III степени, орденским знаком «Юбилейный Георгиевский крест», а также знаком «Отличный разведчик», знаком отличия Минобороны РФ «За службу в Ракетных войсках стратегического назначения» и другими почетными наградами.

Федотов удостоен включения в энциклопедию «Лучшие люди России». В марте 2021 года – в день 95-летия – Федотову единогласным решением совета депутатов было присвоено звание почетного гражданина Одинцовского округа.

Голосование на выборах в Московскую областную и Государственную думы будет идти три дня – с 17 по 19 сентября – с 8:00 до 20:00. В указанное время в Одинцовском округе можно будет отдать свой голос на 171 избирательном участке. Традиционно на участках присутствуют наблюдатели – по 5 человек на каждом. Также наблюдателями могли стать желающие старше 18 лет, прошедшие специальное обучение.

Помимо этого, наблюдателей могли назначить кандидаты в депутаты и политические партии. Также в наблюдении за процедурой выборов участвуют члены Общественных палат Московской области и Одинцовского городского округа.