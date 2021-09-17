РИАМО - 17 сен. Согласно данным Минцифры, в России успешно отразили DDoS-атаки на сервисы дистанционного электронного голосования, сообщает Федеральное агентство новостей.
В ведомстве отметили, что усилия злоумышленников оказались тщетны, а атаки были отражены.
Действия хакеров не повлияли на качество работоспособности системы электронного голосования.
IT-специалисты смогли установить государства, с территории которых велись кибератаки. Злоумышленники орудовали, находясь на Украине и в Германии. Однако около 70% атак осуществлялось с IP-адресов, зарегистрированных в США.
В пятницу в России стартовали единые дни голосования. Граждане будут выбирать депутатов федерального, регионального и муниципального уровней. Голосование продлится по 19 сентября включительно, избирательные участки будут работать с 08:00 до 20:00.
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