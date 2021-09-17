РИАМО (КОРОЛЕВ) - 17 сен. В Королеве проходят выборы депутатов Госдумы и Мособлдумы. По данным на 12:00 свой голос отдали 2,57% избирателей, что составляет 4549 человек, сообщили в территориальной избирательной комиссии.

Жители Королева 17, 18 и 19 сентября могут проголосовать на выборах депутатов Госдумы и Мособлдумы. Все 122 избирательных участка открылись вовремя и работают в штатном режиме.

На избирательных участках обеспечены необходимые меры безопасности, в том числе соблюдены антиковидные меры.

В городе работает штаб общественного мониторинга, в котором следят за соблюдением законодательства.