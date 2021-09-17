РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 сен. Льготники Люберец до 1 октября могут подать заявление об отказе от бесплатного проезда городским, а также железнодорожным транспортом пригородного сообщения для получения денежной компенсации в 2022 году. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Подать до 1 октября 2021 года соответствующее заявление об отказе могут региональные льготники - ветераны труда, ветераны военной службы, труженики тыла, реабилитированные лица. Изменить принятое решение в течение следующего года будет невозможно. Поэтому просим льготников хорошо обдумать свое решение», - сказала начальник Люберецкого окружного управления социальной защиты населения Ирина Мартынова.

Она добавила, что если в предыдущие годы льготники подавали заявление об отказе от бесплатного проезда или о возобновлении бесплатного проезда и не поменяли своего решения на 2022 год, то повторно подавать заявление не требуется.

«Если же вы решили изменить принятое решение, то нужно обратиться с заявлением в МФЦ по месту жительства», - уточнила Мартынова.

Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8(495)550-93-50.