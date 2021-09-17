РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 сен. В подмосковных Котельниках простились с ветераном Великой Отечественной войны Дмитрием Авдеевым, сообщает пресс-служба администрации округа.

14 сентября ветеран ушел из жизни. В пятницу прошло погребение. На похороны пришли проститься первый заместитель главы округа Александр Чуприн и председатель совета ветеранов Котельников Михаил Набокин.

Дмитрий Иванович мальчишкой пошел добровольцем на фронт - ему не было еще и 18 лет. Служил в СМЕРШе и доставлял эшелоны с оружием на 1-й и 2-й Белорусский фронты. Прошел Белоруссию, Польшу и другие территории. После окончания войны служил во Владимирской области. Имел многочисленные награды.

Авдеев, пока позволяло здоровье, всегда участвовал в общественной жизни города, с большим удовольствием встречался со школьниками и внес серьезный вклад в патриотическое воспитание молодежи.