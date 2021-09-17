РИАМО - 17 сен. Президент России Владимир Путин внес предложение о выплатах в размере 50 тыс. рублей участникам блокады Ленинграда, сообщает Федеральное агентство новостей.

Также глава государства предложил оказать финансовую поддержку гражданам, награжденных за оборону Ленинграда во время ВОВ.

При этом Путин попросил совершить выплаты без излишних бюрократических процедур.

Ранее в России по 10 тыс. рублей выплатили всем пенсионерам. Выплаты им начали поступать со 2 сентября.