РИАМО - 17 сен. За минувшие сутки в Подмосковье выявили 837 случаев заболевания коронавирусом, больше всего новых случаев зафиксировали в Мытищах (101), Одинцове (97) и Балашихе (78), сообщается на сайте регионального Минздрава, посвященного ситуации с Covid-19.

54 новых случая заражения выявили в Пушкине, 46 – в Люберцах, 44 – в Домодедове, 43 – в Королеве, 33 – в Раменском, 32 – в Красногорске, 28 – в Солнечногорске, 25 – в Подольске, 24 – во Фрязине, 21 – в Рузе, 16 – в Химках.

Еще 15 случаев выявили в Клину, 14 – в Серпухове, 13 – в Орехово-Зуеве, 12 – в Лыткарине, по 11 – в Дмитрове и Серебряных прудах, по 10 – в Бронницах, Ступине и Ивантеевке, по 8 – в Богородском округе, Павловском Посаде, Сергиевом Посаде и Можайске, 7 – в Коломне, 6 – в Воскресенске и Лобне, по 4 – в Егорьевске, Жуковском, Щелкове и Луховицах, 3 – в Зарайске и Озерах, 2 – в Истре, Пущине, Электростали и Наро-Фоминске.

По 1 случаю инфицирования коронавирусом за сутки зарегистрировали в Волоколамске, Дзержинском, Котельниках, Ленинском округе, Лосино-Петровском, Реутове, Талдоме и Электрогорске.

Ни одного случая заболевания не выявили во Власихе, Долгопрудном, Дубне, Звездном городке, Кашире, Красноармейске, Краснознаменске, Лотошине, Молодежном, Протвине, Рошале, Черноголовке, Чехове, Шатуре и Шаховской.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 434 569 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 8016 человек. Выздоровели и выписались 380 422 пациента.

Текстовая трансляция

17 СЕНТЯБРЯ

- Путин напомнил россиянам о важности ревакцинации от Covid‑19. Он рассказал, что люди из его окружения заболели коронавирусом из-за того, что вовремя не прошли ревакцинацию.

- Вакцину AstraZeneca будут производить в России.Производство компания ведет по лицензии Оксфордского университета.

- Путин заявил, что правительство потратило 3 трлн рублей на помощь россиянам в пандемию.

Россия направила порядка 3 трлн рублей, а это, чтобы было понятно в сравнительных величинах, более 4,5% ВВП нашей страны, на сохранение рабочих мест и доходов граждан, поддержку предпринимательства, перезагрузку инвестиционного цикла, помощь регионам, конкретным людям и семьям с детьми прежде всего.

- Песков сообщил, что Путин на самоизоляции чувствует себя хорошо.Также он не рассказал, сколько еще глава государства пробудет на самоизоляции.

- За сутки в России зарегистрировали 19 905 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 837 больных. В Москве - 2 437.