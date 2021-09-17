РИАМО - 17 сен. В доходном доме 1907 года в 1-м Самотечном переулке в рамках капитального ремонта заменили лифты, сообщили РИАМО в пресс-службе фонда капитального ремонта города Москвы.

Доходный дом по адресу: 1-й Самотечный переулок, 15с1, был возведен в 1907 году. Это шестиэтажное здание с 2 подъездами, в котором сегодня расположено 25 квартир. В каждом подъезде в более позднее время было установлено по одному пассажирскому лифту.

В рамках капитального ремонта в этом году оба пассажирских лифта были заменены. На их место установили современные комфортные модели. После оценки экспертов стало понятно, что на данном объекте возможно увеличить дверной проем лифтов до 700 мм, что и было реализовано.

Всего в 2021 году в столице с расширенным дверным проемом запланировано установить около 600 лифтовых кабин. Из них примерно 400 штук с шириной в 700 миллиметров и примерно 200 штук шириной в 800 миллиметров.

Также новые механизмы обладают повышенной грузоподъемностью – с 320 до 400 кг. Увеличилась и скорость подъема – с 0,71 м/с до 1 м/с.

Отличаются современные модели повышенной системой безопасности. Все двери оснащены фотореверсами, которые не позволяют механизму закрыться, если между створок находится любой непрозрачный предмет.

В новых кабинах панель управления выполнена из нержавеющей стали, кнопки с увеличенной площадью нажатия, подсветкой и шрифтом Брайля. Во всех лифтах устанавливается цветной TFT-дисплей, а также зеркало и поручень на боковой или задней стене.