РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 сен. Люберецкая Госавтоинспекция с 20 по 26 сентября будет выявлять нетрезвых водителей, сообщает служба пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

В целях предупреждения ДТП с участием водителей, управляющих транспортным средством в состоянии опьянения, с 20 по 26 сентября на территории обслуживания ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель».

С начала года по вине нетрезвых водителей произошло 7 аварий, в которых погибли 5 человек.

Госавтоинспекция напоминает водителям, что управление транспортным средством в состоянии опьянения является одним из самых тяжких правонарушений, за которое КоАП РФ предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тыс. рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет.

За повторное нарушение предусмотрены такие виды наказания, как лишение свободы на срок до 2 лет, штраф в размере от 200 до 300 тыс. рублей, обязательные работы на срок до 480 часов и принудительные работы на срок до 2 лет с дополнительным наказанием в виде лишения прав на 3 года.