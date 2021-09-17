РИАМО - 17 сен. В Москве завершили дорожный ремонт на Волгоградском проспекте, в ходе работ было обновлено более 300 тыс. кв. м асфальтобетонного покрытия, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

На первом этапе работ по благоустройству проспекта отфрезеровали асфальт, отремонтировали смотровые колодцы и дождеприемные решетки. На втором - уложили новое асфальтобетонное покрытие и нанесли разметку.

Покрытие общей площадью 300 тыс. кв. м уложили на 2 участках Волгоградского проспекта в обоих направлениях движения: от Крестьянского сквера до бизнес-центра «Авилон» и от метро «Текстильщики» до МКАД.

На участке от ТТК до Люблинской улицы убрали реверсивную полосу и оптимизировали ширину полос, благодаря этому количество полос движения увеличилось до 4 в каждом направлении.

Ремонт проводили более 600 специалистов, также было задействовано свыше 300 единиц техники. Работы проводились с частичным ограничением движения.