РИАМО - 17 сен. Возможность вернуть часть средств, потраченных на покупку абонемента в фитнес-клуб, повысит мотивацию россиян для занятий спортом и, как следствие, благоприятно скажется на здоровье нации, сообщил РИАМО тренер, учитель физкультуры московской школы №305 Сергей Голдин.

Ранее российские власти определили список спортивных услуг, при оплате которых с 2022 года можно будет получить налоговый вычет. В частности, часть средств вернут при покупке абонемента в фитнес-центр или бассейн. Россияне смогут вернуть 13% от потраченной суммы, возврат сделают при покупке не дороже 120 тыс. рублей.

«Конечно, мотивация для занятий спортом должна возрасти. Здесь, наверное, выигрывают все. Люди в итоге будут тратить меньше денег на посещение залов. Они заплатят, но потом получат кешбэк. Выиграют от этого и фитнес-клубы», — сказал Голдин.

Эксперт отметил, что система «спортивного» налогового вычета может простимулировать крупные компании на покупку абонементов для своих сотрудников. Это тоже позволит поддерживать здоровье населения.

«Из-за пандемии коронавируса значительно пострадало здоровье людей и их финансовое положение. Люди недополучали деньги и сейчас они смогут и сэкономить, и улучшить состояние своего здоровья», — заключил Голдин.