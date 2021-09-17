РИАМО - 17 сен. Девочка пострадала в ДТП при попытке перебежать Ленинградский проспект, на ребенка наехала иномарка, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Инцидент произошел в районе д. 74, где водитель Kia совершил наезд на 10-летнюю девочку, которая перебегала дорогу в неустановленном месте.

Ребенка госпитализировали. У девочки диагностировано растяжение ноги. Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники ГИБДД.

По результатам проверки будет рассмотрен вопрос о передаче информации по факту ДТП в подразделение ОВД по делам несовершеннолетних.