РИАМО - 17 сен. Сотрудники Московской областной таможни обнаружили контрафактные детские игры при досмотре партии товаров, которые были вывезены из Китая московским импортером, сообщает пресс-служба ведомства.

Таможенники выявили 168 настольных игр, на которые были нанесены маркировки Alias и «Угадай кто?». При этом компания-импортер не предъявила разрешительные документы на данные товарные знаки при оформлении изделий на таможне.

Представители правообладателей товарных знаков сообщили, что изъятые настольные игры обладают признаками контрафактности, они не являются оригинальными товарами.

Сейчас специалисты устанавливают общий размер ущерба, который был нанесен правообладателям. В отношении фирмы-импортера возбуждены дела об административных правонарушениях за незаконное использование товарных знаков.