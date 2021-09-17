РИАМО - 17 сен. Подмосковье продолжает тиражировать опыт работы Центра управления регионом (ЦУР), две делегации из Пермского края и бизнес-школы МГИМО посетили центр 16 сентября, сообщает пресс-служба министерства госуправления, информационных технологий и связи Московской области.

Делегация Пермского края ознакомилась с профильными блоками ЦУРа «Нацпроекты и торги» и «Безопасность». 15 российских и иностранных слушателей школы бизнеса и международных компетенций МГИМО посетили экскурсию в блоках «ЖКХ», «Экология» и «Энергетика».

Замминистра госуправления, ИТ и связи региона Александр Тихонов уточнил, что с момента открытия ЦУР в области его посетило свыше 100 делегаций для обмена опытом и изучения лучших практик.

«Знакомиться с новыми форматами управления полезно не только госструктурам, но и предпринимателям, поэтому ЦУР посетили российские и иностранные представители бизнеса, руководители и слушатели бизнес-школы МГИМО», – добавил Тихонов.

Он рассказал делегациям об основных принципах работы подмосковного ЦУР, представил тепловую карту региона, где автоматически собираются жалобы жителей, а также концепцию «Все знаем. Быстро решаем. Не допускаем», которая направлена на оперативное реагирование, решение и предупреждение проблем жителей.

ЦУР губернатора Московской области начал работать в 2019 году для повышения эффективности госуправления с помощью цифровых технологий. ЦУР – это межведомственная рабочая группа, которая состоит из 30 ведомств Подмосковья.

В ЦУРе работают 122 профильных сотрудника в 12 блоках (медицина, образование, соцзащита, дороги и транспорт, ЖКХ, экология, безопасность, нацпроекты и торги, СМИ, строительство, «Мой бизнес», МФЦ и госуслуги).

В 2020 году сотрудники ЦУРа обработали 1,1 млн поступивших обращений.