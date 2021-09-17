РИАМО - 17 сен. Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников проголосовал онлайн на выборах в Госдуму на площадке Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице.

В Москве выбирают депутатов Госдумы. В ряде районов также проходят выборы депутатов Мосгордумы, а в районе Щукино – муниципальных депутатов. Выборы пройдут по 19 сентября.

«Проголосовал дистанционно. Уверен, что именно за таким форматом будущее. Голосовать онлайн через интернет удобно, доступно и безопасно, что доказано многочисленными серьезными проверками. Более двух миллионов москвичей выбрали именно такой способ», — сказал Шапошников.

Он напомнил, что столица первой из регионов разработала и закрепила в городском законодательстве правовые основы для проведения дистанционного электронного голосования.

Шапошников добавил, что он принимает участие в работе Общественного штаба по наблюдению за выборами в городе. Шапошников стал одним из хранителей ключа шифрования для электронного голосования.

В Общественном штабе в течение 3 дней выборов будет организован круглосуточный контроль за голосованием. На всех избирательных участках в столице есть камеры, с которых идет непрерывная трансляция. Посмотреть ее можно в видеоцентре штаба. При подозрении на возможное нарушение трансляция станет материалом для оперативного рассмотрения и принятия мер.

В штабе работают свыше 16 тыс. добровольцев-наблюдателей. Впервые на выборах в этом году применяют приложение «Мобильный наблюдатель».

По данным на 12 часов пятницы, наблюдатели штаба не зафиксировали ни одного серьезного нарушения. Проголосовали свыше 500 тыс. горожан.

Шапошников отметил, что сейчас в городе сформирована экосистема наблюдения за выборами. Она состоит из онлайн- и офлайн-инструментов и методов. Это позволяет обеспечить московский стандарт выборов, который гарантирует максимальную прозрачность.