РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 сен. Главный конструктор АО «ЦНИИТОЧМАШ» Подольска Виктор Щитов ознакомил участников Молодежной недели с основными направлениями деятельности института и рассказал о перспективах развития карьеры и повышения квалификации, сообщила пресс-служба предприятия.

Предприятие является головной организацией в области носимого вооружения и боевой экипировки военнослужащих. В институте действуют 3 блока: научный, производственный и обеспечивающие службы.

В научном блоке 2 научно-исследовательских центра. В НИЦ артиллерийского вооружения и специальных боеприпасов входят научно-исследовательские отделы артиллерийского вооружения, специальных инженерных боеприпасов, защиты от высокоточного оружия и оптико-электронных приборов.

НИЦ стрелкового вооружения, боеприпасов к нему и боевой экипировки работает по нескольким направлениям. В том числе по разработке боеприпасов специального и общевойскового вооружения, стрелкового вооружения, боевой экипировки; оценке эффективности применения всего комплекса вооружений. В НИЦ испытаний стрелково-пушечного вооружения, в структуру которого входит Государственный демонстрационно-испытательный центр, проводят все виды испытаний полного комплекса вооружений и боеприпасов.

В производственном блоке отрабатывают технологию производства разработанных в институте изделий и выпускают уникальные наукоемкие образцы оружия общевойскового и специального назначения, всю линейку боеприпасов в калибре 9 на 21-мм, патроны серии «Олимп», уникальные пожаробезопасные упаковки и так далее.

В ходе встречи начинающие оружейники поинтересовались возможностью дальнейшего обучения и повышения квалификации. Им рассказали, что институт многие годы сотрудничает с вузами-партнерами, которые обучают кадры по профильным и востребованным в ЦНИИТОЧМАШ специальностям. Это МГТУ им. Н.Э. Баумана, Тульский и Волгоградский государственные технические университеты, в которые возможно поступить по целевому набору. Щитов выразил надежду, что молодые специалисты продолжат славную плеяду оружейников.

«По приглашению института после защиты диплома приехали в Подольск вместе с женой. Оба работаем по специальности, все нравится. Работаю вместе с легендарными российскими оружейниками Петром Сердюковым и Иваном Козловым, который в 30 лет разработал самозарядный пистолет «Удав» и стал ведущим инженером-конструктором. В ЦНИИТОЧМАШ есть возможности и для обучения, и для развития, и для карьерного роста», - сказал инженер-конструктор Дмитрий Гришин.