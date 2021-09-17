РИАМО (МЫТИЩИ) - 17 сен. В рамках Антинаркотического месячника, проводимого на территории Мытищ, состоялось заседание жюри конкурса антинаркотического плаката «Светлый город - 2021», на котором определили победителей, сообщается на сайте администрации округа.

В состав жюри вошли представители структурных подразделений администрации округа – управлений образования; по работе с молодежью; по делам несовершеннолетних и защите их прав; культуры и молодежной политики; территориальной безопасности и противодействия коррупции, а также представители совета депутатов округа, МУ МВД России «Мытищинское», наркологического диспансерного отделения МБУЗ МО «МГКБ».

В 2021 году на конкурс было представлено более 70 работ. Путем открытого голосования жюри подвело итоги, определив финалистов и победителей. Обсуждение было бурным, каждый из членов жюри смог высказать свою точку зрения и защитить наиболее понравившиеся ему работы.

Участники, занявшие призовые места, будут награждены дипломами и призами. По итогам конкурса будет издана печатная продукция.