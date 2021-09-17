РИАМО - 17 сен. За минувшие сутки в Московской области выздоровели 708 человек, всего с начала пандемии в регионе вылечилось 380 422 человека, сообщается на сайте Минздрава Подмосковья, посвященном ситуации с коронавирусом.

За сутки в регионе также заболели 837 человек, с начала пандемии их число выросло до 434 569.

Также за сутки умерло 12 человек. Всего в регионе зафиксировано 8016 летальных случаев.

В Подмосковье продолжается вакцинация населения от коронавируса. С начала прививочной кампании область получила свыше 4 млн доз вакцины от Covid-19.

В подмосковных медицинских организациях наблюдаются и проходят лечение пациенты из Москвы и других регионов России, а также из-за рубежа.

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