РИАМО - 17 сен. В Подмосковье система наблюдения за выборами позволяет сделать процесс голосования более открытым. В частности, эта работа обеспечивается центром мониторинга, сообщил политолог Михаил Виноградов.

В пятницу он познакомился с работой подмосковного центра мониторинга и общественного наблюдения за голосованием «Выборы 2021», который организован в Одинцовском городском округе Общественной палатой региона.

«Всегда существует понятная тревожность относительно голосования, как шаг профилактики такой тревожности - такой современный центр мониторинга. <...> Стремление Московской области сделать процедуру (голосования - ред.) более прозрачной и наглядной логично и справедливо», - сказал Виноградов.

Он отметил, что говорить об уровне явки пока рано.

«Исторически для старшего поколения выборы — важный процесс. В целом интерес на финальной прямой оказался выше, чем я ожидал», - заключил Виноградов.

Выборы в Госдуму и Мособлдуму стартовали в Подмосковье 17 сентября. Из-за пандемии коронавируса выборы пройдут в течение 3 дней. Отдать свой голос за кандидатов можно по 19 сентября.