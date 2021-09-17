РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 сен. Явка избирателей городского округа Подольск на выборы депутатов Госдумы и Мособлдумы по данным на 12:00 составила около 4%, сообщает пресс-служба администрации округа.

Стартовавшее в пятницу голосование проходит в Подольске в штатном режиме, серьезных нарушений не выявлено. В 8:00 открылись 139 постоянных избирательных участков, а 2 временных участка, сформированных в Подольской областной клинической больнице и Окружном военном госпитале, в соответствии с постановлением ЦИК будут работать только 19 сентября.

«На 12:00 17 сентября явка избирателей на выборах в городском округе Подольск составила 3,97%, это хороший показатель», — сказал председатель Территориальной избирательной комиссии города Подольска Игорь Москаленко.

Заявления о голосовании по месту нахождения подали около 9 тыс. жителей округа. При этом такое же количество избирателей, проживающих за пределами округа, подали заявление об участии в голосовании на территории Подольска.