РИАМО - 17 сен. В Москве на территории Сеченовского университета состоялась церемония открытия памятника «Подвигу медицинских работников в борьбе с Covid-19». Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

Зампред правительства РФ Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко и мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу приняли участие в церемонии открытия монумента.

Монумент разместили в парке на территории клинического городка Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова на Большой Пироговской улице. Его автором является народный художник РФ Салават Щербаков.

Памятник представляет собой стелу, увенчанную крестом, лицевая часть которого сформирована буквами с надписью: «Подвигу медицинских работников в борьбе с Covid-19». По крестом расположились фигуры медиков, за спинами которых находится Земной шар.

Весной 2020 года Москва первой из регионов страны начала борьбу с коронавирусом. У ней участвовали более 50 тыс. медработников, которые вылечили 1,47 млн пациентов. В ходе массовой вакцинации первый компонент вакцины против Covid-19 получили 5 млн жителей столицы.

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