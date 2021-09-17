РИАМО - 17 сен. Врач-терапевт и нутрициолог Надежда Чернышова рассказала, что для победы над простудой следует соблюдать особую диету, лучше отказаться от острого, копченого, саленого и жареного в пользу простых блюд, сообщает «Вечерняя Москва».

«Во время болезни нужна легкая диета, как при гастрите. В рационе не должно быть острых, соленых, жареных и жирных блюд», — сказала Чернышова.

Она отметила, что особенно полезными во время болезни будут супы.

«Не стоит забывать и про куриный бульон, который считается эффективным природным средством для лечения простуды», — уточнила врач.

Она подчеркнула, что простуженным важно восполнять запасы белка, которые организм тратит на борьбу с болезнью. Для этого можно употреблять «легкие» мясные блюда, яйца, молочные продукты и нежирную рыбу.