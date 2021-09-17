РИАМО (КОРОЛЕВ) - 17 сен. Космонавт Петр Дубров с борта МКС проголосовал на выборах депутатов Госдумы и Мособлдумы, сообщает пресс-служба городской администрации.

Все 122 участка в Королеве открылись в 8:00 и работают в штатном режиме.

Заполнить бюллетень Дубров во время специально организованного сеанса прямой связи доверил своему коллеге, космонавту Олегу Кононенко, который после сеанса связи опустил листок в переносной ящик для голосования.

Обеспечил голосование председатель ТИК Королева Владимир Печенин.

Российские космонавты голосуют так с 2000 года, когда на станцию прибыла первая долговременная экспедиция.