РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 17 сен. Участники клуба активного долголетия из подмосковного Красногорска проголосовали за кандидатов в депутаты Госдумы и Мособлдумы на избирательном участке в школе №12, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

На свои избирательные участки 9 пожилых жительниц Красногорска пришли из клуба «Активное долголетие», который расположен неподалеку – на Заводской улице.

«Мы с самыми активными участницами клуба пришли сегодня проголосовать. Считаю, что так выражается активная позиция гражданина России – нам небезразлично, где и как мы живем», – сказала активистка Светлана Борисенкова.

В школе размещаются 6 избирательных участков. Борисенкова голосовала в УИК 3813. Председатель комиссии Марина Камынина сообщила, что на участке зарегистрированы 1815 избирателей. Здесь могут проголосовать жители улиц Строительная, Заводская и Южного бульвара.

«На 13:00 проголосовали 67 человек. В основном приходят жители старше 50 лет. Ждем активности к вечеру и в последующие выходные дни», – сказала Камынина.

Она отметила, что на данный момент выборы проходят в спокойной обстановке, происшествий не было.