РИАМО - 17 сен. Заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин совместно с заместителем прокурора Подмосковья Александром Благородовым и министром инвестиций, промышленности и науки области Екатериной Зиновьевой проведет встречу с представителями бизнеса 29 сентября, сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

Встреча пройдет в формате онлайн с использованием информационной системы TrueConf. Начало в 11:00.

Темы встречи: применение на практике норм Федерального закона № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Зарегистрироваться и получить более подробную информацию можно по ссылке.

Регистрация будет доступна до 20 сентября 2021 года.