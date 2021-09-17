РИАМО (БАЛАШИХА) - 17 сен. Депутат регионального парламента Владимир Шапкин высоко оценил работу избирательного участка №7 в здании МФЦ на ул. Советской, 4 подмосковной Балашихи, вместе с председателем горсовета Геннадием Поповым он призвал жителей округа проголосовать на выборах депутатов Госдумы и Мособлдумы, сообщается на сайте администрации Балашихи.

В Балашихе работают 180 участковых избирательных комиссий для проведения выборов в Госдуму РФ и Мособлдуму. 19 сентября откроются еще 4 временных участка. Все они будут работать до 20:00. Узнать адрес своего участка можно на сайте ЦИК России в разделе «Цифровые сервисы», на портале госуслуг в разделе «Мои выборы» или по бесплатному телефону: 8(800)200-00-20.

«Организация на участке №7 в Балашихе хорошая. Наблюдатели выполняют свои задачи. Жители идут голосовать, интересуются. Желаю членам комиссии терпения, потому что все-таки трехдневный марафон работы для них начался. Главное, что все меры безопасности соблюдаются, это очень важно», - сказал Шапкин.

Он добавил, что на избирательном участке все поверхности, с которыми может соприкасаться избиратель, обрабатывают санитайзерами. Кроме того, всем пришедшим измеряют температуру, при необходимости выдают маски, перчатки и одноразовые ручки.

Попов и Шапкин призвали жителей принять самое активное участие в выборной кампании, которая впервые в истории проходит 3 дня.

«Действительно, есть хорошая возможность жителям прийти в любой день, не быть привязанными к одному дню единого голосования, а выбрать любой день. Это очень удобно», - подчеркнул Попов.

В этот раз выборы проходят в течение 3 дней из-за пандемии коронавируса. Отдать свой голос за кандидатов можно с 17 по 19 сентября. Претенденты, набравшие большее количество голосов, войдут в новые составы Госдумы РФ и Мособлдумы, которые сформируют на ближайшие 5 лет.