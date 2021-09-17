РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 17 сен. Росгвардейцы принимают участие в охране правопорядка во время проведения выборов 17-19 сентября в Щелкове, сообщает пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области.

17 сентября на избирательных участках будут дежурить 30 росгвардейцев, 18-го – 20 и 19-го – 30. Кроме того, будут дежурить наряды, которые в случае необходимости будут выезжать по сигналу.

Всего за этот год, на территории городского округа Щелково, порядка 200 сотрудников Росгвардии охраняли более 20 праздничных и культурно-массовых мероприятий.

В Подмосковье проходят выборы депутатов Госдумы и Мособлдумы. За происходящим на избирательных участках следят с помощью видеокамер. Штаб общественного наблюдения за ходом выборов в Московской области работает в Одинцове. В регионе также запущена горячая линия Мособлизбиркома: 8(800)550-97-44.