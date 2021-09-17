РИАМО - 17 сен. Суд поддержал решение УФАС о нарушении Главным управлением записи актов гражданского состояния Московской области закона о контрактной системе в ходе торгов. Об этом сообщает пресс-служба управления ФАС по Подмосковью.

Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным решение Московского областного УФАС России о нарушении ГУ ЗАГС.

Ранее в управление поступила жалоба ООО ЧОП «Викториал Секьюрити» на действия заказчика при определении поставщика путем проведения конкурса в электронной форме на оказание услуг по охране объектов и имущества заказчика.

По результатам рассмотрения, управление признало жалобу фирмы обоснованной. Не согласившись с указанным решением, заказчик обратился в суд.

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал ГУ ЗАГС Московской области в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения областного антимонопольного органа.