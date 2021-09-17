РИАМО (МЫТИЩИ) - 17 сен. Председатель Общественной палаты городского округа Мытищи Игорь Савош проголосовал на избирательном участке в школе №3, сообщается на сайте администрации горокруга.

Савош пришел на избирательный участок одним из первых. В первых рядах традиционного голосуют члены мытищинской Общественной палаты.

«Настроение праздничное. В принципе, как в любой выборный день. Мне было не сложно сделать свой выбор, поскольку практически с каждым кандидатом я знаком лично, мы периодически встречаемся, у многих знаю предвыборную программу», – сказал Савош.

Он отметил, что кандидаты достойные, а сам процесс выборов хорошо организован. По его словам, 3 дня голосования – оптимально для сегодняшней ситуации.

«Можно подстраивать планы. Важно и то, что люди понимают ответственность своего решения, и что от нашего выбора зависит будущее городского округа Мытищи, Московской области и всей страны», – уточнил Савош.

В первый день голосования с самого утра жители округа активно пошли на свои избирательные участки, их в Мытищах 118.

17, 18 и 19 сентября проходят выборы депутатов Государственной думы VIII созыва и Московской областной думы VII созыва. Проголосовать жители могут с 8:00 до 20:00. Все это время на участках будут обеспечены меры безопасности.