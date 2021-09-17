РИАМО - 17 сен. Министерство энергетики Московской области ввело усиленный режим работы для обеспечения надежного электроснабжения избирательных участков в период проведения трехдневного общероссийского голосования, сообщает пресс-служба Минэнерго региона.

«Вопрос обеспечения надежным электроснабжением избирательных участков находится на особом контроле министерства энергетики Московской области. В настоящее время электросетевое оборудование, обеспечивающее энергоснабжение мест голосования, проверено и работает в штатном режиме», - сказал глава Минэнерго Подмосковья Александр Самарин.

Также для обеспечения максимальной надежности электроснабжения с 16 по 21 сентября приостановлено проведение плановых ремонтных работ на электрических сетях.

На случай возникновения необходимости проведения аварийно-восстановительных работ крупные электросетевые компании региона подготовили 545 бригад (2,3 тыс. человек), обеспеченных необходимой спецтехникой и оборудованием, определены места их расположения для обеспечения минимального времени подъезда к местам ЧП.

Также при необходимости на местах голосования, оборудованных системами видеонаблюдения, будет обеспечена организация резервного электроснабжения. Задействуют 870 передвижных дизельных электростанций и переносных источников электроснабжения.