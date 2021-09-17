РИАМО - 17 сен. В Подмосковье начала работу горячая линия по вопросам отопления. Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Все городские округа уже приступили к подаче тепла в многоквартирные дома и объекты социнфраструктуры. При возникновении вопросов жители региона могут позвонить по телефонам: +7 (499) 444-01-00; +7 (496) 245-15-99.

Постановление о начале отопительного периода с графиком запуска тепла издано в каждом муниципалитете. На сегодня уже 99,3% соцобъектов и более 50% многоквартирных домов обеспечены теплом. Работа ведется круглосуточно с учетом необходимой технологической поэтапности выполнения.

Узнать дату запуска отопления в жилом доме можно на портале «Карта ресурсообеспечения МКД». При этом информация о дате включения отопления обновляется ежечасно. В поисковой строке после открытия карты надо выбрать свой городской округ, указать улицу и номер дома, тогда справа в окне появится подробная информация, где указаны телефоны управляющей компании, ресурсоснабжающих организаций и дата включения отопления.

При наличии вопросов по отсутствию, недостаточности отопления необходимо обращаться на горячую линию, либо оформить «Обращение в Администрацию» на карточке дома на интерактивной «Карте ресурсообеспечения МКД». Ответ будет направлен в течение суток.

«Просим жителей обратить особое внимание на работу батарей и внутридомовых коммуникаций. В случае неисправности необходимо обращаться в единую диспетчерскую службу своего муниципалитета. Телефоны диспетчерских можно посмотреть на интерактивной «Карте ресурсообеспечения МКД», – сказал министр энергетики региона Александр Самарин.

Ранее губернатор Андрей Воробьев дал поручение начать отопительный период в Подмосковье досрочно. Тепло начали подавать с 13 сентября.