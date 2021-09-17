РИАМО - 17 сен. Российский президент Владимир Путин проголосует на выборах в Госдуму онлайн, сообщает Федеральное агентство новостей.
На этой неделе Путин ушел на самоизоляцию из-за того, что люди из его окружения заразились коронавирусом. Ранее глава государства прошел полную вакцинацию от инфекции.
«Президент будет голосовать на электронном голосовании», — сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Проголосовать дистанционно решили и многие другие политики, среди которых и глава правительства РФ Михаил Мишустин.
С 17 по 19 сентября проходят выборы депутатов Госдумы. В Москве выборы проводятся в том числе онлайн.
В столице уже более 500 тыс. горожан проголосовали дистанционно на выборах.
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