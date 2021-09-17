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Пелагия Тихонова
С 17 по 19 сентября в России проходят выборы депутатов Госдумы VIII созыва, глав 12 субъектов страны и депутатов законодательных органов государственной власти в 39 регионах.
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Пелагия Тихонова
Жители Москвы выбирают не только депутатов Госдумы, но и депутатов Мосгордумы в избирательных округах №19 и №37, а также депутатов в муниципальном округе Щукино. В Московской области граждане выбирают депутатов Госдумы и регионального парламента.
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Пелагия Тихонова
Число избирательных участков в Москве в этом году составило более 3,6 тысячи. По данным Мособлизбиркома, для жителей региона в течение трех дней открыты более 4 тысяч избирательных участков.
Люди без постоянной регистрации участвуют в голосовании на выборах на Казанском вокзале: для них организован избирательный участок № 4003.
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Пелагия Тихонова
На фото — участковая избирательная комиссия № 151 в Государственном музее истории ГУЛАГа. На участке довольно оживленно несмотря на рабочий день.
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Пелагия Тихонова
На фото — участковая избирательная комиссия № 63 в Московском театральном центре «Вишневый сад».
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Пелагия Тихонова
На избирательных участках соблюдают необходимые санитарно-эпидемиологические требования.
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Пелагия Тихонова
Жители Москвы имеют возможность принять участие в выборах в онлайн-формате. Проголосовать через интернет можно с 8:00 17 сентября до 20:00 19 сентября на сайте mos.ru.
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Пелагия Тихонова
Более 2 миллионов жителей столицы подали заявление на участие в электронных выборах. Явка на электронное голосование в Москве за первый час кампании приблизилась к 4%. Среди участников онлайн-голосования разыграют призы, в том числе однокомнатные квартиры в Москве, автомобили и бонусные баллы.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
Также избиратели могут проголосовать на дому: для этого нужно подать заявку в свой избирательный участок лично или по телефону до 14:00 19 сентября.
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РИАМО
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Пелагия Тихонова
17 и 18 сентября после закрытия избирательных участков бюллетени упакуют в специальные сейф-пакеты и будут хранить отдельно от другой документации. Подсчитывать голоса начнут после 20:00 19 сентября.
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