Более 2 миллионов жителей столицы подали заявление на участие в электронных выборах. Явка на электронное голосование в Москве за первый час кампании приблизилась к 4%. Среди участников онлайн-голосования разыграют призы, в том числе однокомнатные квартиры в Москве, автомобили и бонусные баллы.