РИАМО (БАЛАШИХА) - 17 сен. Депутат регионального парламента Вячеслав Фомичев принял участие в голосовании на выборах в Госдуму РФ и Мособлдуму на избирательном участке №51 в микрорайоне Северный Балашихи, он также посетил избирательные участки в гимназии №5 микрорайона Заря, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

В пятницу в Балашихе открылись 180 избирательных участков для проведения выборов депутатов в Госдуму и Мособлдуму. Они будут работать до 20:00.

«Все организовано на высоком уровне. Соблюдаются все меры безопасности: измеряют температуру, есть санитайзеры и маски, перчатки, одноразовые ручки. Мы видели очень много избирателей, что очень хорошо. У нас впервые очное голосование идет 3 дня, и я приглашаю всех сделать свой выбор. От этого зависит то, как в ближайшие 5 лет будет жить наша страна в целом», - сказал Фомичев.

Также депутат посетил избирательные участки №№65, 66 на ул. Садовой, д. 10 в микрорайоне Заря.

По словам председателя избирательного участка №51 Маргариты Поповой, уже с 8:00 жители микрорайона стали активно голосовать. Она выразила надежду, что многие сегодня придут и проголосуют.

«Прежде чем человек заходит на участок, там обрабатывают все поверхности санитайзером. У нас есть одноразовые перчатки на входе, также как маска одноразовая, если человек вдруг забыл. Также избиратель проходит непосредственно к номеру своего дома, там его регистрируют и после этого он получает бюллетень, проходит в кабинку и, как говорится, свой гражданский долг выполняет», - отметила Попова.

В этот раз выборы проходят в течение 3 дней из-за пандемии коронавируса. Отдать свой голос за кандидатов можно с 17 по 19 сентября. Претенденты, набравшие большее количество голосов, войдут в новые составы Госдумы РФ и Мособлдумы, которые сформируют на ближайшие 5 лет.

Узнать адрес своего участка можно на сайте ЦИК России в разделе «Цифровые сервисы», а также на портале госуслуг в разделе «Мои выборы» или по бесплатному телефону: 8(800)200-00-20.