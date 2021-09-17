РИАМО - 17 сен. Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл проголосовал на выборах в Госдуму в Москве, сообщает Nation News.

Известно, что председатель и секретарь участковой избирательной комиссии №1754 прибыли в Патриаршую и Синодальную резиденцию в Даниловом монастыре. Там они приняли у Кирилла заявление о голосовании вне помещения избирательного участка. Патриарх предъявил паспорт и отдал свой голос за кандидатов.

В столице уже более 500 тыс. горожан приняли участие в голосовании в онлайн-формате. Всего таким способом планируют проголосовать 2,15 млн москвичей.

С 17 по 19 сентября жители столицы выбирают депутатов Госдумы. В ряде районов мегаполиса также проходят выборы депутатов Мосгордумы, а в районе Щукино - муниципальных депутатов.

Выборы в Госдуму проходят в России каждые 5 лет.