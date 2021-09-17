РИАМО - 17 сен. Жители Подмосковья активно участвуют в голосовании на выборах, несмотря на рабочий день, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В ходе посещения центра мониторинга и общественного наблюдения за голосованием «Выборы 2021» он посмотрел трансляции с нескольких избирательных участков.

«Сегодня пятница, а на каждом участке есть жизнь. Кто-то приходит с утра, кто-то после работы. Это дополнительные возможности, чтобы как можно больше людей были вовлечены в выборы», - сказал Воробьев журналистам.

Он отметил, что при голосовании в пятницу есть возможность провести выходные с семьей.

Выборы в Госдуму и Мособлдуму стартовали в Подмосковье 17 сентября. Из-за пандемии коронавируса выборы пройдут в течение 3 дней. Отдать свой голос за кандидатов можно по 19 сентября.