РИАМО - 17 сен. Выборы в Подмосковье должны пройти в открытом режиме, прозрачно и транспарентно, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы все прекрасно понимаем, что сила в доверии, когда все открыто, транспарентно», - сказал Воробьев журналистам.

Он отметил, что в обеспечении прозрачности процесса большую роль играют наблюдатели. Для их удобства в Одинцовском городском округе открыли центр мониторинга и общественного наблюдения за голосованием «Выборы 2021».

«У нас более 4 тысяч участков, всегда приятно, когда ты можешь своими глазами увидеть, что происходит на отдельно взятом избирательном участке. Такой запрос всегда существовал, и технические возможности позволяют это организовать», - добавил Воробьев.

По его словам, центр открыт для представителей всех партий.

«Можно сесть, просмотреть, задать вопросы», - сказал Воробьев.

Выборы в Госдуму и Мособлдуму стартовали в Подмосковье 17 сентября. Из-за пандемии коронавируса выборы пройдут в течение 3 дней. Отдать свой голос за кандидатов можно по 19 сентября.