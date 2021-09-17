РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 17 сен. На 13:00 пятницы более 8 тыс. жителей Щелкова уже сделали свой выбор и проголосовали за кандидатов в депутаты Госдумы и Мособлдумы, сообщается в группе администрации округа в соцсети «ВКонтакте».

В пятницу стартовали выборы депутатов Госдумы и Мособлдумы. Проходить они будут 3 дня - с 17 по 19 сентября. Избирательные участки открыты с 08:00 до 20:00.

Найти номер и адрес своего избирательного участка можно с помощью картографического сервиса ЦИК России «ТИК и УИК на карте России» (map.rostelecom-cc.ru), а также в личном кабинете на портале госуслуг в разделе «Мои выборы». Кроме того, можно позвонить по бесплатному номеру: 8(800)200-00-20.