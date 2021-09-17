РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 17 сен. В Домодедове на выборах в Госдуму и Мособлдуму проголосовал депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов, передает корреспондент «РИАМО в Домодедове».

Фетисов проголосовал на избирательном участке, организованном в колледже «Московия».

«Мы в такое время живем, когда каждый гражданин должен обязательно свою позицию высказать. Мне кажется, это очень важный день - день голосования», - отметил Фетисов.

Депутат проголосовал вместе со своей супругой Ладленой.

Также в пятницу в колледже «Московия» проголосовал депутат Московской областной думы Олег Жолобов.

Всего в Домодедове организовано 104 избирательных участка. Выборы проходят с 17 по 19 сентября. Избирательные участки работают с 8:00 до 20:00.