РИАМО - 17 сен. Социальная сеть «Одноклассники» совместно с маркетинговым агентством «Лес» создали интерактивную карту 10 особо охраняемых природных территорий России. Об этом сообщает пресс-служба соцсети.

К старту проекта ОК в тестовом режиме запустили 3D-обложки для личных профилей: пользователи соцсети смогут установить себе обложки с изображениями заповедников, национальных и природных парков уже в новом объемном формате. Кроме того, в социальной сети также появился специальный стикерпак с редкими растениями.

«Одноклассники» посещают миллионы людей со всей России: с помощью нового проекта соцсети они узнают о самых интересных природных местах, куда можно съездить на выходные или отправиться в путешествие. Интерактивная карта и 3D-обложки познакомят пользователей с многообразием природных территорий страны и позволят «вживую» увидеть их красоты с разных ракурсов. Новый формат обложки профиля можно установить из специальной галереи обложек. 3D-обложки уже доступны в приложении ОК на Android, а вскоре появятся и на iOS.

На интерактивной карте размещены карточки 10 заповедников, национальных и природных парков с подробной информацией. Например, «Куршская коса» — самая длинная песчаная пересыпь в мире, Дагестанский — уникальная охраняемая территория, природный парк «Вулканы Камчатки» — четыре завораживающих вулкана полуострова.

На карте также можно найти Алтайский, Воронежский, Байкальский и Оренбургский заповедники, национальные парки «Таганай», «Кенозерский» и «Земля леопарда». Благодаря карте туристы узнают не только об интересных локациях для посещения, но и о ближайших к ним базах отдыха с указанием цен, графика работы, наличия Wi-Fi.

Пользователи, которые любят путешествия и природу, могут установить в ОК специальный стикерпак с редкими растениями природных территорий. Стикеры в стиле акварельной ботанической иллюстрации сегодня появились на общей витрине и в группах заповедников, национальных и природных парков. Каждый из них внес свою лепту в создание этого стикерпака — в виде стикеров можно увидеть, например, рябчика камчатского из природного парка «Вулканы Камчатки», фиалку из Куршской косы, ятрышник обезьяний из Дагестанского заповедника и многие другие необычные растения.

«Одноклассники» регулярно запускают образовательные проекты о российских достопримечательностях. Так, в марте 2021 года ОК вместе с фондом «Внимание» сделали просветительский проект о разрушающихся памятниках зодчества в регионах России «Архитектурный перископ».