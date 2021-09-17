РИАМО (МЫТИЩИ) - 17 сен. На территории Мытищ проходят выборы депутатов Госдумы и Мособлдумы. В пятницу проголосовал председатель правления Союза промышленников и предпринимателей городского округа Юрий Казанов, передает корреспондент «РИАМО в Мытищах».

«Я пришел на выборы, отдал свой голос. Надеюсь, что стабильность, спокойствие и целенаправленный рост промышленности и предпринимательства будут продолжаться с еще большим и лучшим результатом. Все выборы, которые были в России, обязательно посещаю я, мои друзья и родственники. Мы понимаем, что от нашего голоса, так же как и от голосов всех остальных, кто приходит на выборы, зависит правильность жизни, решений и событий на нашей родине», - сказал Казанов.

На территории городского округа 118 избирательных участков, все они готовы предоставить избирателям возможность выполнить свой гражданский долг. Проголосовать избиратели могут 17, 18 и 19 сентября с 08:00 до 20:00. Все это время на участках будут обеспечены меры безопасности.