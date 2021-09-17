РИАМО - 17 сен. В столичном Дептрансе рассказали, что парковку электросамокатов запретили на Патриарших прудах из-за большого числа людей на тротуарах, множества кафе и узких тротуаров. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

В скором времени парковки для самокатов будут перенесены в более безопасные и удобные места. Также в этом районе нужно обеспечивать низкую скорость передвижения.

«Медленные зоны вводятся в тех местах, где большое количество пешеходов, чтобы поездки были безопасными. Всего в Москве уже больше 100 медленных зон,» — отметили в Дептрансе.

Ранее сообщалось, что пользователи сервисов прокатных самокатов больше не могут завершать аренду на Патриарших прудах. Кроме того, скорость арендуемых самокатов в районе не будет превышать 15 км/ч.