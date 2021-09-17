РИАМО - 17 сен. Компанию «Восток-сити» включат в реестр недобросовестных поставщиков из-за нарушения контракта на дератизацию, дезинсекцию и акарицидную обработку детского санатория «Быково» МВД РФ, который находится в Раменском округе, сообщает пресс-служба подмосковного УФАС России.

Детский санаторий заключил с фирмой контракт на оказание услуг по дератизации, дезинсекции и акарицидной обработке. Так как компания нарушила условия исполнения контракта, то санаторий расторг документ в одностороннем порядке. Соблюдение порядка расторжения подтверждено документами и сведениями.

На заседании комиссии регионального антимонопольного ведомства компания не представила документы, которые свидетельствуют об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, подмосковное УФАС России пришло к выводу, что сведения в отношении «Восток-сити» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.