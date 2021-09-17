РИАМО - 17 сен. Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что пакет поддержки граждан и бизнеса в пандемию коронавируса обошелся бюджету страны почти в 3 трлн рублей, сообщает kp.ru.

Глава государства участвует в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в режиме видеоконференции.

«Россия направила порядка 3 трлн рублей, а это, чтобы было понятно в сравнительных величинах, более 4,5% ВВП нашей страны, на сохранение рабочих мест и доходов граждан, поддержку предпринимательства, перезагрузку инвестиционного цикла, помощь регионам, конкретным людям и семьям с детьми прежде всего», — сказал президент.

Путин также отметил, что цифровизация и более экологичные технологии станут ключевыми инструментами стимулирования экономики в будущем.

Российский лидер подчеркнул, что пандемия нанесла весомый ущерб взаимной торговле России со странами-членами ШОС. Объем снизился на 6,4%.

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16 СЕНТЯБРЯ

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- Непривитых «Спутником V» россиян обязали сдавать ПЦР‑тесты перед поездкой в Турцию. Еще россияне могут сдать тест на антиген, однако эта процедура должна быть выполнена за 48 часов до прибытия.

- За сутки в России зарегистрировали 19 594 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 768 больных. В Москве - 1 469.

- Путин сообщил, что в его окружении Covid‑19 заболели несколько десятков человек.

Мне очень жаль, но это связано с тем, что в ближайшем окружении, как вы знаете, выявлены случаи заболевания коронавирусом, и это не один, не два — несколько десятков человек.

- Новую терапию для лечения коронавируса начали применять в Москве. Лечение заключается в применении новейших препаратов из группы моноклональных вируснейтрализующих антител.

- ВОЗ приостановила одобрение вакцины «Спутник V». «Спутник V» — первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса, созданная на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека.