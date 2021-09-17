РИАМО - 17 сен. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин чувсвует себя хорошо, несмотря на контакт с зараженными коронавирусом. Об этом сообщает Газета.ru.

При этом официальный представитель Кремля сообщил, что не может сказать, сколько человек из окружения Путина заразились коронавирусом.

Также он не рассказал, сколько еще глава государства пробудет на самоизоляции.

На этой неделе президент России Владимир Путин ушел на самоизоляцию из-за того, что люди из его окружения заболели коронавирусом. Ранее глава государства прошел полную вакцинацию от инфекции.

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