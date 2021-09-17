РИАМО - 17 сен. Вице-президент Торгово-промышленной палаты Московской области Игорь Шаповалов принял участие в голосовании на выборах в Московскую областную и Государственную думы. Утром 17 сентября он проголосовал на участке, расположенном в центре Одинцова – в городском Доме офицеров, сообщает пресс-служба администрации округа.

Игорь Шаповалов отметил высокий уровень организации процедуры голосования.

«Я считаю, что это долг каждого гражданина перед своей страной – выполнить свой гражданский долг, определить будущее нашей страны, наших территорий, где мы живем. И быть ответственными за свою судьбу и за судьбу своей Родины. Процесс голосования организован очень хорошо, все четко – комиссии работают великолепно, люди знают свое дело. Очень комфортно, свободно и организованно», – подчеркнул Игорь Шаповалов.

Голосование на выборах в Московскую областную и Государственную думы будет идти 3 дня – с 17 по 19 сентября – с 8:00 до 20:00. В указанное время в Одинцовском округе можно будет отдать свой голос на 171 избирательном участке.

Традиционно на участках присутствуют наблюдатели – по 5 человек на каждом. Также наблюдателями могли стать желающие старше 18 лет, прошедшие специальное обучение. Помимо этого, наблюдателей могли назначить кандидаты в депутаты и политические партии. Также в наблюдении за процедурой выборов участвуют члены Общественных палат Московской области и Одинцовского городского округа.