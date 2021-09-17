РИАМО (БАЛАШИХА) - 17 сен. Первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов в пятницу пришел на избирательный участок №87 в гимназии №3 в микрорайоне Южный Балашихи, где проголосовал на выборах депутатов Госдумы и Мособлдумы, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

Поддержать Цаликова на избирательном участке №87 на ул. Фадеева, 8 пришли председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и глава Балашихи Сергей Юров.

Замминистра обороны на выборном участке заполнил бюллетень и опустил его в урну для голосования.

Выборы в Госдуму и Мособлдуму стартовали в Подмосковье 17 сентября. Из-за пандемии коронавируса выборы пройдут в течение 3 дней. Отдать свой голос за кандидатов можно по 19 сентября. Претенденты, набравшие наибольшее количество голосов, войдут в новые составы Госдумы РФ и Мособлдумы, которые сформируют на ближайшие 5 лет.

Всем участникам голосования на избирательных участках предоставляются средства индивидуальной защиты: маски, перчатки, одноразовые ручки, дезинфицирующие средства.

Всего на территории региона в 8:00 открылось более 4 тыс. избирательных участков. В Балашихе - 180.

Штаб общественного наблюдения за ходом выборов в Московской области работает в Одинцове. В регионе также запущена горячая линия Мособлизбиркома: 8(800)550-97-44.